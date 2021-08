Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Mühlenstraße

Autofahrer betrunken unterwegs

Coesfeld (ots)

Abgelaufene Kurzzeitkennzeichen führten zur Kontrolle eines Autofahrers am Samstag (21.8.) um kurz nach 18 Uhr in Senden. Im Rahmen der Überprüfung des 38-jährigen Sendeners stellten die Polizisten in der Atemluft des Mannes Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Dem Mann wurde auf einer Polizeiwache eine Blutprobe entnommen.

Bei der Überprüfung des Autos stellte sich heraus, dass ordnungsgemäß angemeldet ist. Warum sich die Kurzzeitkennzeichen am Fahrzeug befanden, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden.

Den Sendener erwarten nun zwei Strafverfahren, wegen Kennzeichenmissbrauchs und Trunkenheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell