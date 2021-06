Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unfall mit einer schwer Verletzten

Euskirchen-Stotzheim (ots)

Eine 39-Jährige aus Solingen verlor am Dienstag (16.43 Uhr) auf der Landstraße 194 - aus Stotzheim kommend - vermutlich aufgrund eines Beschleunigungsvorgangs in Kombination mit einer Ölspur auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie touchierte mit der Fahrerseite einen neben der Fahrbahn befindlichen Baum und kam in einem Feld zum Stehen. Die Frau wurde schwer verletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt. Die L119 war für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen Stotzheim und der L194 gesperrt.

