Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.02.2021 mit einem Bericht aus dem gesamten Präsidiumsbereich

Heilbronn (ots)

Polizeipräsidium Heilbronn: Personen treibt es ins Freie

Nicht nur das schöne Wetter, sondern auch die Aufhebung der nächtlichen Ausgangssperre trieb viele Personen am vergangen Wochenende ins Freie. Trotzdem müssen auch dort die aktuellen Regelungen der Corona-Verordnung, wie beispielsweise der Mindestabstand, die Maskenpflicht an bestimmten Orten und das Zusammenkommen von maximal einem Haushalt puls einer weiteren Person, eingehalten werden. Diese Regelungen gelten ebenfalls zur Nachtzeit zwischen 21 Uhr und 5 Uhr.

Auf der "Löwensteiner Platte" sammelten sich am Samstag unzählige Verkehrsteilnehmer mit ihren Krafträdern. Da die Platte nicht unendlichen Raum aufweist, wurde es am Nachmittag eng und die Biker konnten die Mindestabstände nicht mehr einhalten. Am Abend schloss die Stadt Löwenstein daraufhin den Parkplatz für sämtliche Fahrzeuge. Am Sonntag zeigte sich trotz Absperrungen dasselbe Bild. Der Parkplatz war am Nachmittag wieder komplett überfüllt. Rund 70 Besucher wurden des Platzes verwiesen und Polizeibeamte mussten den Parkplatz für den restlichen Tag absperren.

Am Musikpark in Heilbronn hielten sich am Samstagabend und der Nacht ebenfalls mehrere Personengruppen unabhängig voneinander auf, die sich weder an den Mindestabstand noch an die Regelung der maximalen Anzahl an Haushalten gehalten haben. Hierbei konnten zeitweise bis zu 100 Fahrzeuge rund um den Europaplatz festgestellt werden, die regelmäßig mit ihre Autos Runden durch das Stadtgebiet drehten.

Zudem fanden am vergangen Wochenende vermehrt viele Partys auf privaten Grund statt. Im Gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn wurden in der Nacht auf Sonntag insgesamt 50 Einsätze aufgrund von Ruhestörungen, Partys und Nichteinhaltung der Corona-Verordnung verzeichnet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell