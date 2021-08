Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Süsel-Zarnekau

Jugendlicher auf Leichtkraftrad bei Unfall verletzt - Zeugenhinweise nach Verkehrsunfallflucht erbeten

Lübeck (ots)

Am vergangenen Donnerstag (12.08.2021) wurde ein 16-jähriger Jugendlicher auf einem Leichtkraftrad durch ein entgegenkommendes Fahrzeug von der Fahrbahn abgedrängt und landete im Straßengraben. Dabei erlitt er mittelschwere Verletzungen. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Das Polizeirevier Eutin hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Kurz vor 17:00 Uhr fuhr der Jugendliche mit seinem Kleinkraftrad des Herstellers Betamotor von Bujendorf über Zarnekau Siedlung in Richtung Zarnekau. In der letzten Linkskurve vor dem Ortseingang Zarnekau kam ihm ein blauer Pkw auf seiner Fahrspur entgegen. Um einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug zu vermeiden, musste der Auszubildende ausweichen, kam mit dem Leichtkraftrad auf den Seitenstreifen und rutschte auf dem Schotter aus. Im weiteren Verlauf fuhr er in den Graben neben der Fahrbahn und kam mit dem Bein unter dem Motorrad zu liegen. Nach dem Unfall fuhr der Geschädigte nach Hause und suchte von dort aus zunächst seinen Hausarzt und später ein Krankenhaus auf.

Ein Verkehrsteilnehmer, der aus Richtung Bujendorf auf die Unfallstelle zukam, eilte dem Verletzten zu Hilfe. Dieser Ersthelfer fuhr laut dem Geschädigten einen weißen VW-Transporter. Außerdem bemerkte der Jugendliche zwei Radfahrer, eine Frau und einen Mann, die an der Unfallstelle vorbeifuhren und mit dem Ersthelfer sprachen. Möglicherweise können diese drei Personen Angaben zu dem flüchtigen Pkw machen, von dem bisher nur bekannt ist, dass es sich um ein dunkelblaues Fahrzeug gehandelt hat. Sie und weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04521-801-0 oder per E-Mail an die Adresse Eutin.PR@polizei.landsh.de zu melden.

