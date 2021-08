Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Nordkirchener Straße

Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Coesfeld (ots)

Zwei verletzte Autofahrerinnen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch (25.08.) gegen 10 Uhr auf der Nordkirchener Straße ereignete. Eine 18-jährige Aschebergerin befuhr mit ihrem Auto die Nordkirchener Straße aus Richtung Ascheberg kommend. An der Kreuzung Plaßstraße beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr eine 26-jährige Frau aus Hamm die Nordkichener Straße in Richtung B58. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Unfall verletzten sich beide Frauen leicht. Eine Fahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ihre Autos waren nicht mehr fahrbereit und ausgelaufene Betriebsstoffe mussten aufgenommen werden.

