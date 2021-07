Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Auffahrtunfall mit Leichtverletzter

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, um 14:30 Uhr, wurde eine 51-jährige Autofahrerin aus Haltern am See bei einem Auffahrunfall an der Einmündung Klein-Erkenschwicker-Straße/Holtgarde leicht verletzt. Ein 59-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen war auf ihr Auto aufgefahren. Die Frau musste mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ca. 2.000 Euro Sachschaden.

