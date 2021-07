Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Katalysatoren-Diebe unterwegs

Recklinghausen (ots)

In Marl sind am Mittwoch - zur Tageszeit - mehrere Katalysatoren aus Autos ausgebaut und gestohlen worden. Der Polizei liegen bislang vier Anzeigen von Mittwoch vor. In einem Fall blieb es beim versuchten Diebstahl. Betroffen waren geparkte Autos an der Paul-Baumann-Straße, der Gräwenkolkstraße und der Victoriastraße.

Der Diebstahl von Katalysatoren kommt derzeit häufiger vor - nicht nur in Marl, sondern im gesamten Kreis Recklinghausen und der Stadt Bottrop. Die Diebe haben es offensichtlich auf Edelmetalle (Platin, Palladium und Rhodium) abgesehen, die als Beschichtungen in Katalysatoren verbaut sind. Hintergrund sind gestiegene Rohstoffpreise.

Häufig machen sich die Diebe an Fahrzeugen älterer Bauart zu schaffen, da die Katalysatoren bei diesen gut erreichbar in der Mitte des Wagenbodens verbaut sind. Meistens werden die Pkw - mit einem Wagenheber - aufgebockt und die Bauteile aus der Auspuffanlage herausgeflext bzw. geschnitten.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen an geparkten Autos beobachten, sofort die 110 zu wählen und so beispielsweise zum Ergreifen von Tatverdächtigen beizutragen.

Mehr zum Thema "Schutz vor Autoknackern" finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell