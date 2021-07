Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Junge Männer geraten aneinander

Recklinghausen (ots)

Am Montagabend, gegen 19:00 Uhr, gerieten ein 22-Jähriger und ein 19-Jähriger, beide aus Recklinghausen, im Erlbruchpark in Streit und anschließend körperlich aneinander. Der 19-Jährige entfernte sich zunächst, kehrte aber gegen 22:00 Uhr zurück in den Park. Hier kam es erneut zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden. Im Zuge dessen nahm der 22-Jährige den Rucksack des 19-Jährigen an sich. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Raubes.

