Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 13:00 Uhr, kollidierten eine 84-jährige Autofahrerin aus Herten und ein 32-jähriger Fahrradfahrer aus Herten im Kreuzungsbereich Konrad-Adenauer-Straße/Gartenstraße. Dabei wurde der Radfahrer leicht verletzt. Die 84-Jährige war auf der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Westen unterweges. Von hier aus wollte sie nach rechts in die Gartenstraße abbiegen. Der Radfahrer kam ihr entgegen. Nach ambulanter Behandlung in einem Rettungswagen vor Ort setzte der Mann seinen Weg fort. Bei dem Unfall entstand 1.000 Euro Sachschaden.

