POL-MK: Versuchte Tötung

Iserlohn (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen, der Mordkommission des PP Hagen und der Kreispolizeibehörde MK

Am gestrigen Freitag (28.05.2021) gegen 20.55 Uhr kam es am Fontaneweg in Iserlohn zu einer Schlägerei zwischen einem 19-Jährigen aus Nachrodt-Wiblingwerde und einem 23-Jährigen sowie dessen 22-jähriger Begleiterin, beide aus Hagen. Im Verlauf der Schlägerei wurden ein verbotener Schlagring, ein verbotener Elektroschocker und eine Schere eingesetzt. Zeugen alarmierten die Polizei, die einen verletzten Tatverdächtigen fand.

Das tatverdächtige Pärchen entfernte sich mit seinem Pkw. Hagener Polizeibeamte entdeckten die beiden in Hohenlimburg. Bei dem Versuch, zu flüchten, beschädigte der 23-jährige Fahrer einen parkenden Wagen. Die 22-jährige Begleiterin floh zu Fuß. Beide konnten jedoch kurz darauf festgenommen werden.

Die festgenommenen männlichen Tatverdächtigen wurden in Krankenhäuser gebracht. Eine Mordkommission des PP Hagen wurde eingesetzt. Alle drei Tatverdächtigen wurden später entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

