Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - Müllcontainer in Brand geraten

Esterwegen (ots)

Am Mittwochmorgen gerieten aus bislang unbekannter Ursache vier Müllcontainer an der Oberschule an der Waldstraße in Brand. Durch das Feuer entstand ein Gebäudeschaden in noch unbekannter Höhe. Durch die Freiwillige Feuerwehr Esterwegen konnte der Brand gelöscht werden.

