POL-DU: Hochfeld: Falsche Polizisten unterwegs

Unbekannte haben eine Seniorin an der Sankt-Johann-Straße am Montagmittag (29. November, gegen 13 Uhr) um ihr Bargeld gebracht. Zwei Männer gaben sich als Polizisten aus, die nach einem angeblichen Einbruch in der Nachbarschaft nach dem Rechten sehen wollten. Sie drängten die 85-Jährige, ihnen einen Blick in ihre Wohnung zu gestatten. Die Frau ahnte da bereits, dass etwas nicht stimmte, konnte sich gegen die aufdringliche Art der Männer aber nicht wehren, wie sie der Polizei beschrieb: Die Seniorin beobachtete beispielsweise, wie einer der Täter Prospekte von ihrem Wohnzimmertisch auf den Boden warf. Später habe der Mann behauptet, das sei ein Einbrecher gewesen. Die falschen Polizisten verschwanden kurze Zeit später mit einer blauen Geldkassette aus der Wohnung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu zwei dunkelhaarigen Männern mit blauer Geldkassette geben können, werden gebeten, sich unter 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 32 zu melden.

