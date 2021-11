Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0865--Hakenkreuze am Vereinsheim - Polizei sucht Zeugen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, OT Huckelriede, Langeweg Zeit: 24.11.21, 16 Uhr bis 25.11.21, 9.30 Uhr

In Huckelriede brachten Unbekannte in der Zeit von Mittwoch zu Donnerstag mehrere Hakenkreuze und rassistische Beleidigungen mit schwarzer Farbe an der Außenfassade eines Vereinshauses an. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Zeuge entdeckte am Donnerstag insgesamt 16 Farbschmierereien am Vereinsheim eines Kleingartenvereins im Langeweg, darunter Hakenkreuze, rassistische Beleidigungen und Schriftzüge wie "NSU" und "88". Auch eine Tischtennisplatte in dem Bereich wurde mit verfassungswidrigen Zeichen beschmiert. Der Mann informierte die Polizei, die Kriminalpolizei nahm umgehend die Ermittlungen auf.

Zeugen melden sich jederzeit bei Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Rufnummer 0421 362-3888.

