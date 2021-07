Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Zwei 14-Jährige auf dem Weg zur Schule beraubt; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am Freitagmorgen wurden zwei 14-jährige Schüler von einem bislang unbekannten Mann beraubt.

Die Jungs waren gegen 7.45 Uhr am Hauptbahnhof in einen Bus der Linie 33 eingestiegen und nach Kirchheim gefahren, wo sie gegen 8 Uhr an der Haltestelle im Harbigweg ausstiegen.

Bereits im Bus wurden sie auf einen erwachsenen Mann aufmerksam, der mit ihnen ebenfalls ausstieg. Als sie sich auf den Weg zur Schule aufmachten, wurden beide von dem Unbekannten plötzlich angegangen, mit körperlicher Gewalt gedroht und aufgefordert, ihr Bargeld herauszugeben. Die eingeschüchterten Buben übergaben dem Mann wenige Euro, die sie einstecken hatten und rannten anschließend zur Schule. Am frühen Nachmittag erzählten sie ihren Eltern den Vorfall, worauf diese Anzeige erstattet.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 20-25 Jahre; ca. 175-180 cm; normale Statur; Pickel an den Wangen, dunkle Augen, leichter Kinnbart. Er soll eine schwarze Basecap, blaue Jeans, einen schwarzen Pulli/Shirt und eine Bauchtasche getragen haben. In seinem Nacken erkannten beide ein Tattoo, das offenbar zwei Flügel darstellte. Der Unbekannte sprach Deutsch und roch nach Alkohol.

Das Raubdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder beim Polizeirevier HD-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell