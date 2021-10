Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Hans-Böckler-Straße/Brand von Gartenhütten

Coesfeld (ots)

In der Nacht zum Dienstag (26.10.) gegen 23 Uhr ging bei der Rettungleitstelle ein Anruf zu einem Brand in der Hans-Böckler-Straße ein. Durch die Feuerwehr konnten im Garten zwei brennende Hütten festgestellt werden. Eine Hütte befand sich in der Nähe eines Wohnhauses. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus konnte verhindert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Personen, die im Umfeld verdächtige Feststellungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell