Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld/Aktionen zum zehnten Tag des Einbruchschutzes

Coesfeld (ots)

Zum zehnten Mal jährt sich am 31. Oktober der "Tag des Einbruchschutzes". Dieser Aktionstag ist Teil der bundesweiten Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH, die die Polizei gemeinsam mit Kooperationspartnern aus der Versicherungswirtschaft, den Industrieverbänden sowie Errichterfirmen ins Leben gerufen hat. Die Coesfelder Polizei informiert rund um diesen Aktionstag über den Einbruchschutz und gibt Sicherheitsempfehlungen.

Den Auftakt macht Andreas Nitz am Donnerstag (28.10.) von 9.00 bis 12.00 Uhr bei Radio Kiepenkerl. Der Kriminalhauptkommissar beantwortet am Mikrofon Hörerfragen zum Thema Einbruchschutz. Fragen an Andreas Nitz schicken Sie bitte vorab per E-Mail an Radio Kiepenkerl (redaktion@radio-kiepenkerl.de ).

Darüber hinaus ist die Kriminalpolizei am Aktionswochenende in der neu eingerichteten Beratungsstelle in der Coesfelder Innenstadt (Bernhard-von-Galen-Straße 7a) zu den folgenden Zeiten erreichbar:

Freitag, 29.10.2021 von 7.30 bis 12:30 Uhr Samstag, 30.10.2021 von 10.00 bis 17.00 Uhr Sonntag, 31.10.2021 von 10.00 bis 16.00 Uhr

Eine solide mechanische Grundsicherung steht an erster Stelle, wenn es um effektiven Einbruchschutz geht. Doch welche Produkte erfüllen die Sicherheitsstandards, und wo gibt es einen von der Polizei empfohlenen Fachbetrieb? Eine neu aufgesetzte Online-Datenbank der Polizeilichen Kriminalprävention hilft Bürgerinnen und Bürgern dabei, Hersteller von geprüften und zertifizierten einbruchhemmenden Produkten sowie Fachbetriebe in ihrer Nähe zu finden.

Mit der neuen Online-Suche unter www.k-einbruch.de können Nutzerinnen und Nutzer zum einen nach Betrieben für den fachgerechten Einbau von mechanischer Sicherungstechnik, von Überfall- und Einbruchmeldeanlagen sowie von Videoüberwachungsanlagen recherchieren. Aufgenommen sind hier nur Betriebe, welche die bundesweit einheitlichen Anforderungen der Polizei erfüllen. Diese sind in sogenannten "Pflichtenkatalogen" festgelegt, die von der Polizeilichen Kriminalprävention herausgegeben werden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell