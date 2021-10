Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Funnenkampstraße/Einbruch in Gaststätte

Coesfeld (ots)

Vermutlich durch einen geweckten Bewohner, kam es nicht zu einem größeren Schaden bei einem Einbruch in der Nacht zum Dienstag (26.10.) in Olfen. Der Bewohner war gegen 1.30 Uhr aufgewacht und machte einen Toilettengang. Dabei hörte er ein lautes Geräusch. Als er aus dem Fenster schaute, hörte er weiterhin einen lauten Knall. Fast zeitglich sah er zwei männliche Personen. Diese stiegen in eine silber-graue Limousine und flüchteten in Richtung Biholtstraße/Nordstraße.

Vor Ort konnte festgestellt werden, dass die Unbekannten durch das Aufhebeln eines Fensters in die Gaststätte gelangt waren. Verlassen haben sie diese durch ein geöffnetes Fenster im Schankraum.

Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnte lediglich eine Banktasche mit Unterlagen als Diebesgut angegeben werden.

Aufgrund der Dunkelheit ist keine genauere Beschreibung der Personen und des Fahrzeugs möglich.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

