POL-DU: Neumühl: Mit Anhänger parkenden Wagen gestreift? Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die vergangenen Dienstag (30. November) in der Zeit von circa 6 Uhr bis 13 Uhr einen Unfall auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Neumühl in der Nähe eines Zoofachhandels beobachtet haben. Nach der Auswertung der Spuren hat offensichtlich ein Anhänger einen am Straßenrand geparkten weißen Golf gestreift. Der Fahrer des Gespanns setzte seine Fahrt ohne die Polizei zu informieren fort. Daher bittet das Verkehrskommissariat den unbekannten Fahrer sowie Zeugen des Vorfalls sich unter 0203 2800 zu melden.

