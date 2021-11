Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Granitplatte blieb unversehrt, das Fahrzeug nicht

Apolda (ots)

Eine 54jährige Renault-Fahrerin befuhr mit ihrem Lieferfahrzeug am 22.11.2021, gegen 12:30 Uhr die Karl-Marx-Straße in Apolda. Um etwas an der besagten Anschrift zuzustellen, fuhr sie rückwärts in eine Einfahrt und übersah dabei die rechts von ihr angebrachte Granitplatte eines Zaunes, so dass sie mit dieser kollidierte. Die Platte selbst wurde nicht beschädigt. Am Fahrzeug jedoch zog sie sich einen Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro zu, da die Schiebetür und der Kotflügel erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell