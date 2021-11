Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Warnbake ins Rutschen gekommen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Randalierende Jugendliche meldete eine Zeugin am Sonntagabend am Bahnhof in Kahla. Die Frau hörte laute verdächtige Geräusche und vermutete nun, dass die Jugendlichen auf dem Gelände etwas beschädigen würden. Vor Ort konnten durch die eingesetzten Kräfte acht Personen festgestellt werden. Diese ließen zum Spaß eine Baustellenbake die Treppe der Gleisunterführung hinunterrutschen, was die lauten Geräusche erklärte. Weder an der Bake, noch an der Treppe entstand Sachschaden, sodass die Jugendlichen unter Aufsicht die Bake wieder wegräumen durften und anschließend einen Platzverweis bekamen.

