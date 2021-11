Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unachtsam im Straßenverkehr

Apolda (ots)

In der Stegmannstraße in Apolda kam es am 22.11.2021, gegen 09:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall als ein 91jähriger Passat-Fahrer vom Parkplatzgelände des dortigen Supermarktes auf die Stegmannstraße auffuhr, offenbar ohne den hier fließenden Verkehr zu beachten. Der 37jährige Geschädigte im Pkw Dacia befuhr zur gleichen Zeit die Stegmannstraße aus Richtung Dammstraße kommend. Er konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 5.000 Euro.

