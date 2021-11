Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkrs. Konstanz) Alkoholisiert Unfall verursacht (21.11.2021)

Engen (ots)

Wegen einer Trunkenheitsfahrt, in deren Folge es am Sonntag gegen 13.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 194 kam, ermittelt derzeit die Polizei gegen einen 51-jährigen Autofahrer. Der Mann war mit seinem Audi in Richtung Aach unterwegs, als er aufgrund seiner Alkoholisierung von der Fahrbahn abkam und in einem Waldstück gegen mehrere Bäume prallte. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten starken Alkoholgeruch fest und führten einen Atemalkoholtest durch. Nachdem dieser einen Wert von 2,5 Promille ergeben hatte, veranlassten die Beamten eine ärztliche Blutentnahme im Krankenhaus. Der Audi wurde von einem Abschleppdienst abtransportiert.

