Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz

Ratzeburg (ots)

24. August 2021 | Kreis Stormarn - 23.08.2021 - Glinde

Am Montagfrüh (23.08.2021) fiel einer Streife der Glinder Polizei ein E-Scooter auf, an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Der Nutzer handelte sich damit eine Strafanzeige ein.

Gegen 06.55 Uhr stoppten die Beamten einen 25-Jährigen, der in der Straße Am Sportplatz in Glinde mit einem Elektro-Roller unterwegs war. Aufgrund des fehlenden Versicherungsschutzes musste der Glinder seinen Roller weiter des Weges schieben.

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass auch E-Scooter (Elektrokleinstfahrzeuge) ein entsprechendes Versicherungskennzeichen bzw. eine Versicherungsplakette benötigen. Das Fahren ohne einen aktuellen Versicherungsschutz ist eine Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz, die mit bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe oder Geldstrafe geahndet werden kann.

Bei einem Unfall können zudem hohe Schadensforderungen die Folge sein.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell