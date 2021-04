Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: ED in Heizungsraum eines im Bau befindlichen Wohnhauses

Hermeskeil (ots)

In der Zeit von Gründonnerstag ca. 21:30 Uhr und Karfreitag ca. 10:50 Uhr, überwanden unbekannte Täter in Hermeskeil, Auf Frau Holl, den Bauzaun eines im Bau befindlichen Wohnhauses und brachen in dessen Heizungsraum ein. Hier wurden Werkzeuge im Wert von ca. 300,- Euro entwendet. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Hermeskeil an die Tel.-Nr.: 06503-9151-0.

