Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht nach Fahrt gegen die Einbahnstraße

Trier (ots)

Am Donnerstag, 01.04.21, fuhr ein PKW gegen 15:20 Uhr im Trierweilerweg in Höhe der Einmündung Granastraße entgegen der ausgewiesenen Einbahnstraße in Richtung Eurener Straße. In Höhe des Anwesens Trierweilerweg 13 kam ihm ein PKW entgegen, welchem er nach rechts ausweichen musste. Hierbei streifte der "Falschfahrer" einen geparkten PKW und setzte anschließend seine Fahrt unerlaubt entgegen der Einbahnstraße in Richtung Eurener Straße fort. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall und/oder dem flüchtigen Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0651/9779-5210 bei der Polizeiinspektion Trier zu melden.

