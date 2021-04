Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl aus Hütte in einer Weiheranlage in Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 31.01.2021 auf Donnerstag, den 01.04.2021 wurde durch bisher unbekannte Täter eine Weiheranlage im Bereich "Am alten Schwimmbad" in Hermeskeil aufgesucht. Dort durchschnitten sie die Umzäunung und drangen in das Gelände ein. Hier entwendeten sie aus einer Lagerhütte mehrere Motorsensen, Marke Stihl und Husquarna, einen Erdbohrer und eine Axt. Der wirtschaftliche Schaden wurde auf ca. 1000 Euro geschätzt. Es könnte sein, dass die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport genutzt haben. Sachdienliche Hinweise und verdächtige Wahrnehmungen melden sie bitte bei der Polizei Hermeskeil, Tel. 06503/9151-0 oder unter E-mail pihermeskeil@polizei.rlp.de.

