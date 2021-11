Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Altes Kunstwerk gefunden

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Dienstag, 09.November 2021, wurde im Bereich Stadtroda (Saale-Holzland-Kreis) ein altes gerahmtes Gemälde aufgefunden und durch die Polizei sichergestellt. Leider liegen aktuell keine Hinweise auf den Eigentümer vor, sodass sich die Kriminalpolizei Jena nun an die Öffentlichkeit wendet, um den rechtmäßigen Besitzer des "alten Schatzes" ausfindig zu machen. Durch einen fachkundigen Gutachter wurde das Kunstwerk unter die Lupe genommen und als "echt" verifiziert. Bei der Goethe-Radierung handelt es sich um ein Gemälde aus den Jahren zwischen 1910 bis 1930.

Wer vermisst solch ein Kunstwerk, oder kann Angaben zum rechtmäßigen Eigentümer machen? Bei Hinweisen wenden sein sich bitte an die Kriminalpolizei Jena unter 03641 - 81 2464 oder per Mail an: K2.KPI.Jena@polizei.thueringen.de

