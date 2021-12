Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Überfall auf dem Hof einer Physiopraxis

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter ist am Montagnachmittag (6. Dezember, 13:30 Uhr) auf dem Hof einer Praxis für Physiotherapie an der Heerstraße auf einen Senior losgegangen. Der Räuber stieß den 79-Jährigen zu Boden und versuchte das Portemonnaie aus seiner hinteren Hosentasche zu zerren, was ihm aber nicht gelang. Der Täter verschwand ohne Beute. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Wer den Angriff beobachtet hat oder Angaben zu einem möglichen Täter machen kann, wird gebeten, sich unter der 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 13 zu melden.

