Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen

Stuttgart-Wangen (ots)

Beim Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einer Stadtbahn sind am Mittwoch (10.11.2021) zwei Personen leicht verletzt worden. Ein 41-jähriger Lkw-Fahrer war kurz vor 11.00 Uhr in der Ulmer Straße Richtung Inselstraße unterwegs und wollte mutmaßlich verbotswidrig nach links in Richtung Langwiesenweg abbiegen. Dabei stieß er mit einer Stadtbahn der Linie U4, die in die gleiche Richtung fuhr, zusammen. Hierbei verletzte sich eine 67 Jahre alte Frau, die sich als Fahrgast in der Stadtbahn befand. Auch der Lastwagenfahrer erlitt Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Schaden beläuft sich auf mehrere 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen, der Stadtbahnverkehr war bis zirka 12.00 Uhr unterbrochen.

