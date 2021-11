Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 18-Jährigem Handy geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer Auseinandersetzung, bei der Unbekannte in der Nacht zum Dienstag (09.11.2021) am Hauptbahnhof einen 18 Jahre alten Jugendlichen geschlagen und getreten haben sollen. Der 18-Jährige war gegen 01.15 Uhr im Bereich der S-Bahngleise 101 und 102 von einer vierköpfigen Gruppe, bestehend aus einer Frau und drei Männern, zunächst verbal angegangen und dann angespuckt und geschubst worden. Als es daraufhin zu einem Handgemenge kam, sollen die Täter den 18-Jährigen zu Boden gezogen und ihn dort mit Fäusten und Tritten attackiert haben. Im Anschluss rannten sie mit dem Handy des Jugendlichen davon. Bei den Tätern soll es sich augenscheinlich um Jugendliche handeln. Die Frau trug zur Tatzeit eine weiße Jacke, hatte schwarze Haare und war auffallend stark geschminkt. Einer der Männer soll 175 Zentimeter groß gewesen sein und einen Bart getragen haben. Er trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose. Der zweite Mann soll eine weißgraue Jacke, graue Jeans und eine Bauchtasche getragen haben. Der Dritte trug eine dunkelgraue Jacke der Marke Northface - Gucci. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zum genauen Ablauf der Tat dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell