Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Taschendiebin erwischt; Schneverdingen: Einschleichdieb erbeutet Bargeld; Schneverdingen

Bad Fallingbostel: Drogentests positiv

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 07.10.2021 Nr. 1

06.10 / Taschendiebin erwischt

Bad Fallingbostel: Am Mittwochnachmittag wurde eine 28jährige Frau dabei ertappt als sie versuchte, einem 61jährigen Fallingbosteler in der Lidl-Filiale an der Düshorner Straße das Portmonee aus der Jackentasche zu entwenden. Der Mann hatte die Berührung gespürt und sich sofort umgedreht. Die Frau ließ das Portmonee fallen und begab sich in Richtung Kassenzone. Dort wurde sie von hinzugerufenen Polizeibeamten angetroffen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie entlassen. Zuvor entrichtete sie eine Sicherheitsleistung von 600 Euro. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren ein.

06.10 / Einschleichdieb erbeutet Bargeld

Schneverdingen: Über eine Nebentür gelangte ein Einschleichdieb am Mittwoch, in der Zeit zwischen 17.00 und 20.00 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Neuen Straße und entwendete Bargeld sowie einen Tresor, in dem sich ebenfalls Bargeld befand. Der Täter verließ das Objekt über ein Fenster. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500.

06.10 / Drogentests positiv

Schneverdingen / Bad Fallingbostel: Ein 39jähriger Autofahrer wurde am Mittwoch auf der Rotenburger Straße von Polizeibeamten kontrolliert. Der Mann führte einen Drogentest durch, der positiv auf Cannabis reagierte. Auf der Quintusstraße in Bad Fallingbostel kontrollierten Beamte abends einen 22jährigen Fallingbosteler in seinem Pkw. Hier reagierte der Test positiv auf Amphetamine. Die Beamten ließen in beiden Fällen Blut entnehmen und leiteten ein Verfahren. Außerdem untersagten sie die Weiterfahrt und händigten den Autoschlüssel an Berechtigte beziehungsweise hinterlegten in an der Dienststelle zur Abholung.

06.10 / Fahrradfahrerin übersehen

Honerdingen: Ein 30jähriger Autofahrer aus Walsrode beabsichtigte am Mittwochvormittag, gegen 09.30 Uhr von einem Parkplatz nach rechts auf die B209 einzubiegen. Dabei übersah er eine von rechts kommende, auf dem Fahrradweg fahrende 43jährige Walsroderin. Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus.

07.10 / Zeugen gesucht - Fahrräder beschädigt

Buchholz: Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachschädigung, die am Donnerstag, 30.09.2021, in der Zeit zwischen 07.05 und 14.30 Uhr an der Bushaltestelle "Am Schützenplatz" begangen wurde. An mehreren Fahrrädern sind die Bremsseile aus der Verankerung gerissen sowie die Kette herausgenommen und um die Bremse gewickelt worden. Außerdem wurden zahllose Bänder um jegliche Teile des Fahrrads gewickelt. Hinweise bitte an die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell