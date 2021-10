Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 06.10.2021 Nr. 2

06.10 / Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Walsrode: Am Mittwoch, gegen 10.26 Uhr kam es auf der K 124, zwischen Hamwiede und Nordkampen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein alleinbeteiligter Autofahrer tödlich verletzt wurde. Der 43jähre Mann aus Kirchlinteln prallte an der Autobahnunterführung mit seinem Pkw gegen die Betonwand der Brücke und verstarb noch am Unfallort. Die K 124 wurde für die Zeit der Rettungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme gesperrt.

