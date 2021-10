Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Rethem/A.: Pkw-Anhänger, Werkzeuge und Kupferbleche entwendet; Schneverdingen: Pkw in Brand gesetzt - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen; pp.

Heidekreis (ots)

03.-04.10. / Pkw-Anhänger, Werkzeuge und Kupferbleche entwendet

Rethem / A.: Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Montag auf einer Baustelle in der Stöckener Straße in mehrere Baucontainer ein und entwendeten daraus eine größere Anzahl Werkzeug und Gerät. Weiterhin wurde ein auf der Baustelle abgestellter Kofferanhänger und eine größere Anzahl Fassaden-Kupferbleche entwendet. Der entstandene Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Offenbar wurde das gesamte Diebesgut mit dem gestohlenen Anhänger abtransportiert. Dazu müssen die Täter mit einem geeigneten Kraftfahrzeug auf das Gelände gefahren sein. Die Polizei in Rethem bittet um Hinweise unter der Rufnummer 05165 / 291340.

04.-05.10. / Pkw in Brand gesetzt - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Schneverdingen - Wintermoor: Nachdem es in der Nacht zu Dienstag in der Triftstraße zu einem Brand an einem Pkw gekommen war, konnte ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Gegen 01.20 Uhr hatten Beamte einer Polizeistreife das Feuer an dem Audi feststellen und löschen können. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 3000 Euro geschätzt. Aufgrund von polizeilichen Beobachtungen und Erkenntnissen richtete sich der Tatverdacht gegen einen in der Nähe wohnenden 27-jährigen Mann. Am Dienstag fanden im Laufe des Tages umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen statt. Der junge Mann wurde anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen werden fortgeführt.

04.10. / Hecke und Terrassenkonstruktion geraten in Brand

Munster: Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten am späten Montagnachmittag eine Hecke und Teile der Terrassenkonstruktion eines Gastronomiebetriebes in der Danziger Straße in Brand. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Munster löschten die Flammen. Die Schadenshöhe wird auf zirka 20000 Euro geschätzt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

04.10. / Bei unklarer Verkehrslage überholt - 3 Leichtverletzte

Munster: Bei einem Verkehrsunfall auf der B 71 Richtung Uelzen kurz hinter dem Ortsausgang Munster am späten Montagnachmittag wurden insgesamt drei Personen leicht verletzt. Ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Bereich Uelzen beabsichtigte, einen vorausfahrenden Lkw zu überholen, als im selben Augenblick ein Pkw vor dem Lkw nach links in einen Feldweg abbog. Bei der anschließenden Kollision wurden der Überholende und zwei Insassen aus dem abbiegenden Pkw leicht verletzt. Die Schadenshöhe an den Pkw kann derzeit nicht beziffert werden.

