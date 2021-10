Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Neuenkirchen: Scheibe eingeschlagen; Walsrode

A7: Katalysatoren von Lkw entwendet

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 10.01.2021 Nr. 1

30.09 / Scheibe eingeschlagen

Neuenkirchen: Am Donnerstag, zwischen 10.30 Uhr und 20.30 Uhr schlugen Unbekannte die Scheibe der hinteren rechten Tür an einem Pkw der Marke Audi ein. Das Fahrzeug war in einer Parkbucht an der Hauptstraße in Höhe der Kirche abgestellt. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Neuenkirchen unter 05195/933970 entgegen.

01.10 / Katalysatoren von Lkw entwendet

Walsrode / A7: In der Nacht zu Freitag kam es auf dem Parkplatz Wolfsgrund an der A7, Fahrtrichtung Hamburg, zu einem Ladungsdiebstahl von rund 225 Katalysatoren des Herstellers Audi. Unbekannte Täter verschafften sich durch Aufschlitzen der Plane einen Überblick über die Ladung und öffneten anschließend das Heckportal des Anhängers. Der Wert des Diebesguts wird auf rund 421.000 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell