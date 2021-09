Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen: Unfall: Motorradfahrer schwer verletzt; Bosse: Schwere Holzbank gestohlen (Foto anbei)

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 29.09.2021 Nr. 1

28.09 / Unfall: Motorradfahrer schwer verletzt

Bispingen: Bei einem Verkehrsunfall auf der B209, Fahrtrichtung Lüneburg, in der Gemarkung Bispingen wurde am Dienstagabend, kurz nach 18.00 Uhr ein Motorradfahrer schwer verletzt. Der 59jährige Hamburger bog von einem Waldwirtschaftsweg nach links in Richtung Lüneburg auf die B209 ein und übersah dabei einen mit vier Personen besetzten, in gleiche Richtung fahrenden Pkw. Der Zweiradfahrer fuhr nach Zeugenaussagen unmittelbar vor das Fahrzeug auf die Fahrbahn, sodass der 48jährige Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Lüneburg eine Kollision nicht mehr verhindern konnte. Der Schwerverletzte kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Pkw-Insassen blieben unverletzt, kamen aber zur Beobachtung ebenfalls in eine Klinik. Die B209 wurde zum Zweck der Unfallaufnahme für etwa drei Stunden voll gesperrt.

29.09 / Schwere Holzbank gestohlen (Foto anbei)

Bosse: Unbekannte entwendeten in der Zeit zwischen Mittwoch, 08.09.21 und Donnerstag, 23.09.21 eine Holzbank, die am Deichverteidigungsweg beim Friedhof aufgestellt war. Die Bank hat ein Gewicht von 150 bis 180 Kilogramm. Die Polizei geht davon aus, dass mindestens zwei Täter das Objekt auf einen Anhänger oder ein Fahrzeug mit einer großen Ladefläche abtransportierten. Der Schaden wird auf rund 250 Euro geschätzt. Hinweise zum Geschehen oder zum Verbleib der Bank nimmt die Polizei Rethem unter 05165/291340 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell