Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. E-Scooter Kontrollen 2. Trunkenheit im Straßenverkehr

PI HK, Soltau (ots)

1. Ein E-Scooter-Fahrer flüchtet bei Verkehrskokontrollen

Am Samstagvormittag entzog sich ein E-Scooter-Fahrer in der Winsener Straße in Soltau einer Verkehrskontrolle. Nachdem dem 18-Järigen Soltauer Anhaltesignale gegeben wurden, entzog er sich fußläufig zunächst der Kontrolle. Hierbei ließ er unter anderem seinen Roller und seinen Rucksack mit geringen Mengen Betäubungsmitteln zurück. Nach kurzer Verfolgung konnte er im Nahbereich festgestellt und kontrolliert werden. Der 18 -Jährige stritt zunächst ab, den zurückgelassenen Roller geführt zu haben. Stattdessen gab er an, kurz zuvor ausgeraubt worden zu sein. Dabei habe ihm ein sehr ähnlich aussehender Täter den Roller entwendet. Ermittlungen vor Ort ergaben schnell, dass dieser Raub nur vorgetäuscht wurde, um die ihm drohenden Strafverfahren zu verschleiern. Im weiteren Verlauf der Kontrolle zeigte der junge Mann drogentypische Ausfallerscheinungen, so dass neben den Strafverfahren noch eine Verkehrsordnungswidrigkeit wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges, worunter ein E-Scooter fällt, unter Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet wurde.

Ein weiterer E-Scooter Fahrer wurde wenig später in der Weinligstraße kontrolliert. Auch hier wurden bei dem 37-Jährigen Soltauer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

2. Zweimal Trunkenheit im Straßenverkehr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierte eine Funkstreifenbesatzung zunächst einen 24jährigen Fahrzeugführer aus Soltau im Lönsweg mit einem Alkoholwert von 1,33 Promille, wenig später einen weiteren Pkw-Führer in der Wilhelmstraße mit 1,68 Promille. Der hier festgestellte 30 Jährige Buchholzer konnte zudem keine Fahrerlaubnis vorweisen. Gegen beide Fahrzeugführer wurden Blutproben angeordnet und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell