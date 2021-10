Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Falsche Polizisten erlangen Bankkarte und PIN; Soltau: Autoscheibe eingeschlagen; Bispingen

A7: Lkw-Fahrer betrunken unterwegs

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 06.10.2021 Nr. 1

01.10 / Falsche Polizisten erlangen Bankkarte und PIN

Heidekreis: Am vergangenen Donnerstag konnten unbekannte Täter, die als falsche Polizeibeamte auftraten, wiederholt einen Erfolg verbuchen: Eine 84jährige Frau aus dem Heidekreis wurde von den falschen Ermittlern angerufen und angewiesen, ihre Bankkarte und die dazugehörige Personal Identification Number (PIN) bereitzuhalten. Als Grund dafür gaben sie Ermittlungen gegen die Hausbank an, wofür man beides benötige. Als einer der Täter an der Haustür erschien, händigte die Frau die geforderten Dinge aus. In der Folge wurden 2.000 Euro von ihrem Konto abgehoben. Die Polizei weist wiederholt darauf hin, dass sie keine Wertgegenstände, Bargeld, Bank- oder Kreditkarten und deren PIN abholt. Sie rät darüber hinaus solche Telefonate zu unterbrechen und sich nicht auf die grundsätzlich äußerst professionell vorgehenden Anrufer einzulassen. Sollte Unsicherheit herrschen, kann die nächste Polizeidienststelle aufgesucht werden. Auf gar keinen Fall sollten Wertgegenstände und Dinge, die den Zugang zum Vermögen ermöglichen, an Unbekannte weitergeben werden. Bei Unsicherheit könnten beispielsweise Familienangehörige oder andere Vertraute hinzugezogen werden.

05.10 / Autoscheibe eingeschlagen

Soltau: Am Dienstag, in der Zeit zwischen 10.45 Uhr und 12.00 Uhr schlugen Unbekannte die Scheibe eines Renault Megane ein, der auf dem Parkplatz des Tedi-Marktes an der Straße Am Westerfeld abgestellt war. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

05.10 / Lkw-Fahrer betrunken unterwegs

Bispingen / A7: Nach einem Hinweis kontrollierten Polizeibeamte am Dienstagnachmittag auf der Rastanlage "Lüneburger Heide West" einen 57jährigen Lkw-Fahrer aus Nordhessen, der kurz zuvor noch gefahren war. Der Mann führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 2,06 Promille. Die Beamten ließen zwei Blutproben entnehmen, da der Betroffene angab, erst nach Erreichen des Parkplatzes Alkohol getrunken zu haben. Außerdem beschlagnahmten sie den Führerschein und leiteten ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell