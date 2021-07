Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zwei Autofahrerinnen bei Unfall verletzt

Nieheim (ots)

Zwei verletzte Fahrerinnen und ein Sachschaden von insgesamt rund 30.000 Euro, das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls an der Kreuzung L755/L951 bei Nieheim-Merlsheim.

Eine 72-jährige Frau fuhr am Donnerstag, 15. Juli, um 11.10 Uhr mit ihrem Opel Meriva die L951 aus Richtung Merlsheim kommend in Fahrtrichtung Oeynhausen. An der Kreuzung zur L755 achtete sie nicht auf einen von links kommenden VW Golf, der in Richtung Nieheim unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wodurch der Opel auf eine Verkehrsinsel und gegen ein Schild geschleudert wurde.

Die 72-jährige Opel-Fahrerin aus dem Kreis Paderborn und die 48-jährige Golf-Fahrerin wurden beide verletzt. Sie konnten sich selbstständig aus ihren Fahrzeugen befreien, wurden anschließend zur weiteren Versorgung mit dem Rettungswagen in zwei Krankenhäuser gebracht werden.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden, an ihnen entstand jeweils ein Schaden von rund 15.000 Euro. Während der Bergung und Unfallaufnahme kam es im Kreuzungsbereich zu Verkehrsbehinderungen. /nig

