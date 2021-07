Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: "Der Helm ist der Airbag des Radfahrers"

Polizei Höxter gibt Sicherheitshinweise für Pedelec-Fahrer

Kreis Höxter (ots)

Die Zahl der Unfälle mit Fahrrad- und eBike-Beteiligung im Kreis Höxter bewegt sich in der aktuellen Fahrrad-Saison auf einem relativ hohen Niveau. Aus diesem Grund appelliert die Polizei Höxter insbesondere an Pedelec-Fahrer, einen Fahrradhelm zu tragen, auch wenn dieser nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. "Der Helm ist der Airbag des Radfahrers", betont Uwe Bartolles, Leiter des Verkehrskommissariats der Polizei Höxter.

Denn diese Erfahrung machen die Einsatzbeamten der Polizei im Kreis Höxter immer wieder: Wird ein Radfahrer in einen Unfall verwickelt oder kommt er auch ohne fremde Beteiligung zu Fall, sind die Konsequenzen bei Fahrern mit Helm weniger gravierend als bei denjenigen, die keinen Helm getragen haben.

Aus statistischer Sicht ist die Anzahl der verunfallten Fahrradfahrer derzeit gleichbleibend hoch. Waren im Vergleichzeitraum (1. Halbjahr 2020) im Kreis Höxter 45 Verunfallte mit Verletzungen zu beklagen, waren es 2021 im ersten Halbjahr 44. Glücklicherweise verlor kein Fahrradfahrer sein Leben.

Der Anteil von Pedelec-Fahrer bei den Verletzten ist aktuell sogar rückläufig. Waren es im letzten Jahr noch 18 verunglückte Pedelec-Fahrer mit Verletzungen, so waren es 2021 bis Ende Juni nur zehn - obwohl der Anteil von Pedelecs am Straßenverkehr in der Zwischenzeit sicherlich gestiegen ist.

"Sehr erfreulich ist, dass es bislang keinen verletzten Pedelec-Fahrer mehr aus der Altersgruppe über 65 Jahren gab", hat Uwe Bartolles festgestellt. Im letzten Jahr waren es noch zehn Verunglückte. "Vielleicht haben hier die von der Kreispolizeibehörde Höxter angebotenen Pedelec-Trainings für Senioren schon etwas Wirkung gezeigt."

Dennoch: Praktisch wöchentlich gehen bei der Polizei Meldungen über verunglückte Radfahrer ein. Zuletzt kam am Mittwoch, 14. Juli, ein 66-Jähriger mit seinem Fahrrad in Höxter zu Fall, als er in der Straße "Im Flor" auf einen Bordstein fahren wollte und abrutschte. Ähnlich erging es am selben Tag einer 52-Jährigen, die im Bereich Steinheim-Eichholz mit ihrem Elektrofahrrad stürzte.

Daher raten die Verkehrsexperten der Polizei Höxter weiterhin: - Schützen Sie ihren Kopf mit einem Helm. - Machen Sie sich mit dem genutzten Rad vertraut, insbesondere, wenn Sie ein neues Rad erwerben oder länger nicht gefahren sind. - Tragen Sie idealerweise eine Schutz - oder Sonnenbrille, um Verletzungen des Auges und ungewollte Ablenkungen durch Insekten zu vermeiden. - Nutzen Sie, wenn es eben möglich ist, einen Radweg. - Fahren Sie immer rücksichtsvoll, insbesondere bei gemeinsam genutzten Rad- und Gehwegen.

"Das Fahrrad gewinnt mehr und mehr an Bedeutung, auch in Bezug auf die Verkehrswende im Zuge des Klimaschutzes", meint Polizeihauptkommissar Uwe Bartolles. "Wir möchten, dass Sie bei dieser wunderbare Art der Fortbewegung ihr Ziel sicher erreichen."

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell