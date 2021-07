Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Blauer Motorroller nach Unfallflucht gesucht

Warburg (ots)

Eine 20-Jährige fuhr mit ihrem braunen Opel Corsa am Dienstag, 13. Juli, die Industriestraße in Fahrtrichtung Warburg. Um 22.05 Uhr kam kam ein blauer Motorroller aus der Straße "Am Heidweg" und nahm der Corsa-Fahrerin die Vorfahrt. Sie musste abbremsen.

Danach bog der Mofafahrer in die Einfahrt einer Spielhalle ein. Dort wendete er und fuhr sofort wieder auf die Straße in Fahrtrichtung Kreisel. Die 20-Jährige musste nach links ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Mofafahrer fuhr auf der falschen Fahrbahnseite an ihrem Auto vorbei und kratze dabei an der rechten Fahrzeugseite entlang. Dann entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern.

Der unbekannte Fahrer des blauen Motorrollers trug einen schwarzen Rucksack und einen Vollvisierhelm. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem geflüchteten Rollerfahrer unter Telefon 05271/962-0. /nig

