Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Zigaretten entwendet

Geseke (ots)

Bei einem Einbruch in ein Getränkegeschäft an der Bürener Straße hebelten Einbrecher ein Fenster auf und entwendeten in der Nacht zu Mittwoch (12. Mai) zwei Kartons mit Zigaretten. Zeugen, die Hinweise auf den Einbruch oder dem Verbleib der "Glimmstängel" machen können, werden gebeten die Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 anzurufen. (reh)

