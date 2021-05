Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Unfall in Geseke - Bürener Straße teilweise gesperrt (Nachtragsmeldung 2)

Geseke (ots)

Nach einer ersten Bilanz der Polizei bezüglich eines Verkehrsunfalls am Mittwoch (12. Mai), um 8.44 Uhr, auf der Bürener Straßen wurden mussten zwei Personen schwer verletzt mit dem Rettungswagen von Unfallort in ein Krankenhaus gebracht werden. Den entstandenen Sachschaden schätzen die Ordnungshüter auf mind. 6.500 Euro ein. Eine Bürenerin befuhr mit ihrem Wagen die Bürener Straße aus Richtung Steinhausen kommend in Richtung Geseke. Als sie zwischen der Autobahnauffahrt zur A44 und dem Kreisverkehr in Höhe der Fortunastraße nach links in einen Feldweg einbiegen wollte, erkannte dies ein 58-jähriger Autofahrer aus Büren augenscheinlich zu spät. Die Bürenerin sah noch den herannahenden Wagen und lenkte ihr Auto nach rechts in Richtung einer Einfahrt, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Der von hinten herannahende 58-Jährige touchierte dennoch ihren Wagen, kam nach links in den Gegenverkehr und prallte frontal in den Wagen einer Autofahrerin aus Geseke. Durch die Wucht des Aufpralls erlitten beide Fahrzeuge einen massiven Frontschaden und die Airbags lösten aus. Der 58-Jährige und die Gesekerin mussten daraufhin mit dem Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden. Die Polizei setzte zur Unfallaufnahme eine Drohne ein und sperrte die Straße bis kurz vor 12.30 Uhr. Die Staatsanwaltschaft beantragte die Entnahme einer Blutprobe bei dem Bürener und die Sicherstellung aller beteiligten Fahrzeuge. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell