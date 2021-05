Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - An parkenden Wagen vorbeigefahren - Radfahrer leicht verletzt

Soest (ots)

Am Dienstag (11. Mai) befuhr gegen 12.30 Uhr ein 36-jähriger Soester mit seinem Rad den Nibelungenweg in Richtung Kolpingweg. Dort bog er nach rechts ab und wollte einen am rechten Fahrbahnrad parkenden Wagen überholen. Hierbei übersah er eine 34-jährige Soesterin mit ihrem Wagen, die den Kolpingweg in entgegengesetzte Richtung befuhr. In Höhe des geparkten Wagens kam es dann zu Zusammenstoß zwischen den beiden, wodurch der Radfahrer auf die Motorhaube des entgegenkommenden Wagens geschleudert wurde. Durch den Unfall verletzte sich der 36-Jährige leicht. Es entstand nur geringer Sachschaden. (reh)

