Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Polizei sucht nach Unfallflucht blauen VW Passat

Lippstadt (ots)

Nach einer Unfallflucht am Dienstag (11. Mai), gegen 13.30 Uhr, ist die Polizei auf der Suche nach der Fahrerin oder dem Fahrer eines marineblauen VW Passats. Ein 28-jähriger Geseker befuhr zuvor mit seinem Mercedes die Bökenförder Straße in Richtung Bökenförde. Als er die B55 passiert hatte und im Bereich der dortigen Fahrbahnzusammenführung ("Reißverschlussverfahren") weiter fahren wollte, überholte ihn ein marineblauer VW Passat mit LP-Kennzeichen. Der Geseker vermutet, dass der Passat ihn überholen wollte und dann bemerkte, dass bereits vor ihm ein Wagen war. Durch die folgende Bremsung des VWs kam dieser ins Schleudern und prallte seitlich gegen den Mercedes. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Passat davon. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen des Unfalls oder Hinweisgeber, die Angaben zu einem marineblauen VW Passat mit einem frischen Unfallschaden an der rechten Fahrzeugseite machen können. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell