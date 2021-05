Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte-Effeln - Gegen Baum geprallt

Anröchte (ots)

Ein 18-jähriger Erwitter befuhr am Dienstag (11. Mai), um 14.28 Uhr, die Straße "Lange Wenne" aus Richtung Altenrüthen kommend in Richtung Effeln. Ausgangs einer leichten Rechtskurve kommt er auf regennasser Fahrbahn von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum, wonach sein Wagen im Graben zum Stillstand kommt. Mehrere Ersthelfer, darunter auch eine zufällig vorbeifahrende Ärztin, kümmern sich um den Schwerverletzten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Der 18-Jährige wurde anschließend zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell