Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Baucontainer eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende (06.bis 08.11.2021) in einen Baucontainer einer Baustelle an der Mercedesstraße eingebrochen. Die Täter versuchten zwischen Samstag, 14.00 Uhr und Montag, 06.15 Uhr, ein Fenster aufzuhebeln. Nachdem dies nicht gelang, schlugen sie die Scheibe ein. Ersten Ermittlungen zufolge erbeuteten die Täter ein Laptop, ein Mobiltelefon und eine Taschenlampe. Der Wert der Gegenstände wird auf zirka 2000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell