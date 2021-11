Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Gaststätte eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag (07.11.2021) in eine Gaststätte an der Charlottenstraße eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 22.30 Uhr und 07.10 Uhr auf der Gebäuderückseite ein Fenster auf und stiegen anschließend in das Objekt ein. Sie durchsuchten den Barbereich und stahlen Bargeld in Höhe von zirka 30 Euro aus einem Spendenglas. Beim Versuch, auch noch einen Zigarettenautomaten aufzubrechen, scheiterten sie offenbar. In diesem Zusammenhang beobachtete ein Anwohner gegen 23.00 Uhr im Hinterhof drei dunkel gekleidete Personen die Kapuzen sowie schwarze Mund-Nasen-Schutzmasken trugen. Ob diese im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer+4971189905778 zu melden.

