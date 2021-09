Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Hyundai zerkratzt + Streit eskaliert + Diebe stehlen roten Hyundai + Unfall unter Alkoholeinfluss + Audi überschlägt sich

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 23.09.2021

Rodheim: Hyundai zerkratzt

Einen schwarzen Hyundai beschädigte zwischen Sonntagnachmittag (19.09.2021, 17 Uhr) und Montagmorgen (20.09.2021, 9 Uhr) ein noch unbekannter Täter in der Wetteraustraße in Rodheim. Den durch die großflächigen Kratzer an der linken Fahrzeugseite entstandene Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 06031/6010 bei den Ermittlern in Friedberg zu melden.

Büdingen: Streit eskaliert

Anwohner verständigten am frühen Mittwochnachmittag die Polizei, da in der Wolferbroner Straße eine Frau um Hilfe rufe, die außerdem ein Messer in der Hand halten solle.

Aufgrund der zunächst unklaren Situation eilten Ordnungshüter und Rettungsdienst in den Ortsteil Rinderbügen. Vor Ort stellte sich kurz darauf heraus, dass es wenige Minuten zuvor in einer dortigen Wohnung zu zunächst verbalen Streitigkeiten innerhalb einer Familie gekommen war, die schließlich in einer handfesten Auseinandersetzung gipfelten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll ein 28-Jähriger seine 38-jährigen Schwester ins Gesicht geschlagen haben, woraufhin die Frau sich Messer gegriffen- und den Mann an der Hand verletzt haben soll. Rettungskräfte brachten den Verletzten zur Wundversorgung in ein Krankenhaus.

Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung sowie gefährlicher Körperverletzung ein. Die Ermittler bitten um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06042/96480.

Karben: Diebe stehlen roten Hyundai

Zwischen Dienstagabend (21.09.2021, 20 Uhr) und Mittwochmorgen (22.09.2021, 06.40 Uhr) haben Autodiebe in der St.-Egreve-Straße einen roten Hyundai gestohlen. Das etwa 25.000 Euro teure Fahrzeug stand im Tatzeitraum auf einem Parkplatz im Bereich der 10er-Hausnummern.

Die Polizei in Bad Vilbel ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06101/5460-0 zu melden. Wer hatte im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge nahes des Tatortes bemerkt? Wer kann anderweitig Hinweise auf den Verbleib des "i30N" geben?

Niddatal: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Mittwochmorgen (22.09.2021) kam es gegen 7.15 Uhr in Bönstadt zu einem Verkehrsunfall, in dessen Rahmen die Fahrerin eines grünen Audi in der Erbstädter Straße in einen geparkten, silbernen Daihatsu krachte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser gegen einen abgestellten, blauen Fiat sowie eine Gebäudefassade gedrückt. Die 53-jährige Fahrzeugführerin, bei der ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,5 Promille ergab, blieb unverletzt.

Es folgten Mitnahme zur Dienststelle, Entnahme einer Blutprobe, sowie Sicherstellung des Führerscheins. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen der Polizei etwa 4.500 Euro.

A5 bei Münzenberg: Audi überschlägt sich

Zwischen dem Gambacher Kreuz und der Anschlussstelle Butzbach hat sich am frühen Donnerstagmorgen (23.09.2021) ein schwarzer Audi überschlagen. Die 21-jährige Fahrerin verletzte sich bei dem Crash leicht; Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Der Q3 war gegen 4.35 Uhr unterwegs gewesen in Richtung Frankfurt, als die Fahrerin im dortigen Baustellenbereich, aus noch ungeklärter Ursache, eine Betongleitwand touchierte, nach rechts schleuderte, gegen die dortige Fahrbahnbegrenzung stieß, sich überschlug und eine Böschung herunterfuhr. Der nicht mehr fahrbereite SUV wurde abgeschleppt; der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 15.000 Euro.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation in Butzbach zu melden, Tel. 06033/70430.

Tobias Kremp

Pressesprecher

