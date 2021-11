Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Unbekannte sind am Sonntag (07.11.2021) oder Montag (08.11.2021) in eine Tanzschule an der Weißenburgstraße eingebrochen und haben eine Musikanlage gestohlen. Die Einbrecher warfen zwischen 12.30 Uhr und 06.15 Uhr eine Fensterscheibe ein und stiegen hinein. Sie durchsuchten mehrere Räume und stahlen eine mobile Musikanlage im Wert von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 an die Kolleginnen und Kollegen des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell