Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Lkw gegen Pkw - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen (08.11.2021) in der Uferstraße ereignet hat. Der 41-jährige Fahrer eines Sattelzuges der Marke DAF sowie eine 26 Jahre alte VW-Fahrerin waren gegen 09.55 Uhr in Richtung Stuttgart unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt zur Gaisburger Brücke kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zur Kollision. Die Beteiligten machten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang, vor allem zu einem vorangegangenen Fahrstreifenwechsel. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt mehrere Tausend Euro, verletzt wurde niemand. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter der Telefonnummer +071189903500 zu melden.

